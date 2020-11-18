الاقليم يسجل 645 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/18 | 15:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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القوات المصرية تنقذ عشرات اللاجئين الكورد من الغرق

أعلن آري جلال رئيس مؤسسة لوتكه لشؤون اللاجئين والنازحين عن انقاذ القوات الامنية المصرية عشرات اللاجئين الكورد من الغرق.

وقال ...

الجاف: الجالية العراقية في اوكرانيا لها دور في تعزيز التسامح الخارجية البريطانية تشيد بدور حكومة الاقليم والبيشمركة

هديل طلال: نحتاج لاعلام يسلط الضوء على الامتزاج الثقافي الكوردي العربي

هديل طلال أديبة عراقية شابة رغم طبيعة عملها في السلك الدبلوماسي الا انها اخترقت مجال الادب والرواية، وتشق طريقها بمثابرة وعزيمة لتساهم في ان تتذوق الاجيال المقبلة الاحس...

هدى حاطوم: الشعر يتراجع يوما بعد يوم وحيد علي: لي تجارب مع عمالقة الشعر

ناصح فاتح...



يبيع صور مام جلال منذ 40 عاما

في احد المحال التجارية في سوق السليمانية يعمل ناصح فاتح منذ 40 عاما على بيع الصور، الا ان ما يلفت الانتباه هو عشق هذا المواطن لشخصية فقيد الامة الرئيس مام جلال، حيث يمت...

توثيق اعتقال واختفاء ما لا يقل عن 37 شخصا في عفرين شنكاليون يرفضون اختيار اب روحي بقرار حزبي

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