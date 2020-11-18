وزارة المالية تعلن افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية

2020/11/18 | 15:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة المالية اليوم الاربعاء ، عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي بين الجانب العراقي والسعودي وبحضور وفد رسمي من كلا الجانبين .

وذكر المكتب الاعلامي في بيان له تلقت “خبر برس” نسخة منه ، انه ” بحضور مدير الهيئة العامة للكمارك السيد صادق هويدي عباس ممثل عن وزير المالية تم افتتاح منفذ عرعر الحدودي امام حركة التبادل التجاري بين البلدين حيث يعتبر شريان اقتصادي مهم مما سيسهم في تعظيم ايرادات الدولة وتعزيز العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وحضر الافتتاح ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي برئاسة وفد حكومي و بحضور محافظ الانبار و محافظ كربلاء و نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية وقائد شرطة الأنبار.

ومثل الجانب السعودي حضر سعادة السفير السعودي في العراق ومدير المنافذ السعودية وعدد من مسؤولي الحكومة السعودية .

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