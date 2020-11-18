حسين : العراق قرر مفاتحة مجلس الأمن لتوفير الدعم للانتخابات المقبلة

2020/11/18 | 15:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء العراقي، فاتح مجلس الأمن الدولي للحصول على دعم أممي لدعم العملية الانتخابية في العراق بمراقبين دوليين.

وذكر حسين في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد أن “مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، ناقش تهيأت الأجواء للانتخابات المقبلة والمبكرة وتم اتخاذ مجموعة من القرارات لدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث قرر مجلس الوزراء إرسال كتاب إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، للحصول على دعم أممي للمسيرة الانتخابية، بإرسال مراقبين دوليين إلى العراق، لمراقبة الانتخابات، من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة بالعملية السياسية.

وأضاف، “أكدنا خلال الاجتماع أن يكون هناك توقيتات زمنية لجدولة الانسحاب وبعد إعلان الاتفاق، رأينا أن هناك خطوات تم تأكيدها بعد تخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق من 5200 عنصر إلى 3 آلاف”.

وتابع حسين، أن “بعد الاتصال المهم بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تم الاتفاق على انسحاب 500 عنصر عسكري، حيث سيصل عدد الجنود المتبقين إلى 2500 عنصر”.

وأشار إلى أن “طبيعة القوات المتبقية لن تكون قتالية، وقد دخلنا في المرحلة الرابعة والنهائية وهي تتضمن الدخول في مرحلة الصفر مع انتهاء المرحلة الرابعة، وستنتهي العمليات القتالية التي كان سبب وجودها دخول تنظيم داعش إلى العراق”.

وأكد وزير الخارجية، أن “وجود القوات الأمريكية والتحاف الدولي في العراق جاء بدعوى رسمية من الحكومة العراقية، حيث شاركت تلك القوات”، مبيناً أن “داعش هزم في العراق لكن هناك خلايا في عدد من مناطق العراق”.

ولفت إلى أن “العمل المستقبلي مع قوات التحالف والجانب الأمريكي سوف يستمر على أساس العمل المشترك مع القوات العراقية وغرفة العمليات العراقية هي من تقرر في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية والغطاء الجوي ودعم القوات العراقية وتدريبها وتجهيزها”، مشدداً على “استمرار عمل التحالف والناتو في العراق”.

وبشأن استهداف المنطقة الخضراء يوم أمس، قال وزير الخارجية، أنه “اعتداء سافر من جهات إجرامية إرهابية على المنطقة الخضراء”، معتبراً ذلك الاستهداف “هجوم على الحكومة العراقية والشعب العراقي حيث أوقع ضحايا مدنيين”.

وأكد حسين: “نستنكر وندين هذه العمليات والحكومة مصرة في محاربة هذه الجهات المجرمة الإرهابية التي تهاجم المؤسسات العراقية”.

وبين أن “مجلس الوزراء في الامس ناقش تهيئت الأجواء للانتخابات المقبلة والمبكرة وتم اتخاذ مجموعة من القرارات لدعم المفوضية، ومجلس الوزراء اتخذ قراراً بإرسال كتاب الى مجلس الامن في نيويورك للحصول على دعم اممي للمسيرة الانتخابية وإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات لتعزيز نزاهة الانتخابات والثقة بالعملية السياسية”.

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