رجلان يغتصبان طفلة وينتزعان كبدها مقابل 20 دولاراً!

2020/11/18 | 15:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرضت طفلة هندية لجريمة اغتصاب قبل أن يجري قتلها وسرقة كبدها بغرض إقامة طقوس شعوذة لزوجين يرغبان بشدة في الإنجاب.



وذكر موقع "تايمز ناو نيوز" في تقرير تابعه "ناس" (18 تشرين الثاني 2020)، أن زوجين يقطنان في منطقة كانبور في ولاية أوتار براديش الهندية، قد طلبا من رجلين أن يحضرا لهما كبد طفلة عمرها 7 أعوام مقابل مكافأة مادية.

ووفقا لتقرير الشرطة الهندية فإن الطفلة قد جرى قتلها في ليلة عيد "الديوالي" المقدس لدى الهندوس، وذلك عقب اغتصابها، وقبل شق بطنها لاستخراج كبدها.

وأشارت الشرطة إلى أن الزوج الذي يعيش مع امرأته في قرية تدعى بهادراس قد دفع نقودا لابن شقيقه ورجل آخر لتنفيذ تلك المهمة.

ويعتقد الزوجان اللذان عقدا قرانهما في العام 1999 أن أكل كبد الفتاة الصغيرة سيساعد المرأة على الحمل والإنجاب، وفقا لطقوس شعوذة تدعى "تانترا".

وكان أهالي الفتاة قد أمضوا الليل وهم يبحثون عن طفلتهم إلى أن تمكنوا من العثور على جثتها المشوهة في الصباح على بعد نحو كيلومتر خارج القرية بالقرب من إحدى الغابات.

ومن خلال التحقيقات اكتشفت الشرطة أن القاتلين تمكنا من إغواء الطفلة وخطفها عبر منحها كيس من البطاطا المقلية، ليأخذاها عقب ذلك إلى مكان مهجور حيث جرى الاعتداء عليها وقتلها مقابل 1500 روبية، أي ما يعادل 20 دولارا أمريكيا.

وأوضح القاتلان أنهما أنفقا مكافأة النقود على اقتناء المشروبات الروحية، فيما جرى توجيه تهمة القتل العمد لهما.

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