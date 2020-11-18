2020/11/18 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، أمين بغداد علاء معن.

وفي مستهل اللقاء، أكّد رئيس الجمهورية بحسب بيان لمكتبه على ضرورة أن “تظهر العاصمة بغداد بالمستوى الذي يليق بإرثها وعمقها الحضاري والتاريخي، وعدم ادخار الجهود لتطويرها بما ينسجم مع المكانة التي تستحقها، والحفاظ على الفن المعماري العريق لشوارعها ومبانيها، والارتقاء بالخدمات المقدّمة لأهلها”.

واستمع الرئيس، إلى شرح من أمين بغداد بشأن سير عمل الأمانة وخططها المستقبلية، حيث أكّد سيادته دعمه لكل جهد من شأنه توفير الخدمات لسكان العاصمة.

وقدم أمين بغداد شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لاهتمامه في دعم وتطوير العاصمة، والارتقاء بالواقع الخدمي والمعماري، وحلّ المشاكل التي تعاني منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز الخدمات المقدمة للبغداديين والحفاظ على إرث العاصمة الحضاري) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز الخدمات المقدمة للبغداديين والحفاظ على إرث العاصمة الحضاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).