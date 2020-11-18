ابطال مفعول 50 عبوة ناسفة والاستيلاء على 40 مسطرة تفجير شرق الفلوجة 

2020/11/18 | 15:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني في مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، بابطال مفعول 50 عبوة ناسفة والاستيلاء على 40 مسطرة تفجير بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة العاشرة بالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت خلالها من ابطال مفعول 50 عبوة ناسفة بلازما والاستيلاء 40 مسطرة تفجير “.

وأضاف، أن “الحملة استندت على معلومات استخباراتية اكدت وجود مخلفات لعصابات داعش الاجرامية في المناطق المستهدفة”، مبينا ان “فرقة معالجة المتفجرات قامت بإبطال مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي اصابات بشرية او مادية في صفوف القوات الامنية والمدنيين”.



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