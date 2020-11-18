2020/11/18 | 15:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}تحول "البرغر" إلى وجبة مفضلة لدى أناس كثيرين حول العالم، رغم تنبيه خبراء الصحة إلى مضاره التي تصل إلى حد الإصابة بأمراض خطيرة مثل اضطرابات القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيحة لـ"مدمني البرغر".. خطوات بسيطة تقلل الضرر الصحي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيحة لـ"مدمني البرغر".. خطوات بسيطة تقلل الضرر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).