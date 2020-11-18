منها جرائم قتل.. القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة في بغداد

2020/11/18 | 15:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} تمكنت قوة من إجرام بغداد، الأربعاء، من القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بتهم جنائية مختلفة داخل العاصمة بغداد.

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