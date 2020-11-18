2020/11/18 | 15:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأسلحة المتوسطة أكثر شيء".. القوات الأمنية لا تملك إحصائية للسلاح المصادر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/18 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الأسلحة المتوسطة أكثر شيء".. القوات الأمنية لا تملك إحصائية للسلاح المصادر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الأسلحة المتوسطة أكثر شيء".. القوات الأمنية لا تملك إحصائية للسلاح المصادر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).