إسرائيل والبحرين تعلنان الاتفاق على تبادل فتح سفارات

2020/11/18 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزيرا الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي والبحريني عبد اللطيف الزياني، الاتفق على تبادل فتح سفارات لبلديهما أثناء محادثاتهما اليوم الأربعاء.

وقال أشكينازي، في مؤتمر صحافي مشترك بينهما: “اتفقنا على تبادل فتح السفارات، وحث الجانب الفلسطيني على استئناف المفاوضات”.

وقال الزياني، من جانبه، إن بلاده تقدمت بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل.

وأضاف أن الجانبين بحثا مكافحة الإرهاب، ونشر ثقافة الحوار، وشدد على أن المنامة “مقتنعة بالسلام، والتعايش، وقبول الآخر”.

ووجه الزياني دعوة للوزير الإسرائيلي لزيارة البحرين.

وأعرب الزياني عن سعادته لتزامن زيارته مع ذكرى الزيارة التاريخية للرئيس المصري الراحل أنور السادات لإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 1977 .

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