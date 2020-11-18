الخارجية: القوات الأميركية المتبقية في العراق بعد خفض أعدادها غير قتالية

2020/11/18 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين،

الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت

خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق،

مشيراً إلى أن القوات المتبقية "غير

قتالية"، فيما وصف الهجوم الصاروخي الذي

استهدف المنطقة الخضراء في ب

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