2020/11/18 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض فريق تابع للهلال الاحمر الإماراتي لهجوم بالأسلحة النارية في تعز في جنوب غرب اليمن الغارق في الحرب، على ما أعلنت الهيئة الأربعاء من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق نار على الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن.. أبوظبي تندد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق نار على الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن.. أبوظبي تندد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).