مستشار الامن القومي الاسبق لترامب يعترف: لدينا شراكة مع الطالبان ضد الحكومة الافغانية

2020/11/18 | 15:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

اعترف مستشار الامن القومي الاسبق في ادارة ترامب الجنرال هربرت رايموند ماكماستر خلال ندوة مناقشة الاستراتيجية الامريكية للانسحاب من افغانستان والعراق بوجود شراكة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الارهابية ضد الحكومة الافغانية.

ونقل موقع (بي بي أس نيوز هاور) في مقابلة ترجمتها /المعلومة/ عن ماكماستر قوله إن ” ما فعلناه هو اننا دخلنا في شراكة مع الطالبان ضد الحكومة الافغانية واعني اجلسنا مسؤولي الحكومة على طاولة المفاوضات مع الطالبان في الدوحة”.

من جانبه قال القائم باعمال وزير الدفاع الامريكي كريستوفر ميلر خلال النقاش إن ” الولايات المتحدة ستخفض قواتها في ثلاث دول هي العراق وافغانستان والصومال ، هناك حوالي 4000 عسكري في افغانستان و 3000 في العراق وسيتم تخفيض الاعداد الى 2500 عسكري في كل دولة ” فيما لم يتطرق الى ذكر العدد الحقيقي للقوات الامريكية في الصومال .

واضاف أن “هذا يتوافق مع خططنا الموضوعة وأهدافنا الإستراتيجية ، ولا يعني تغييرًا في سياسة الولايات المتحدة أو أهدافها”.

واشار ماكماستر الى أن ” طالبان كانت الملاذ الآمن وقاعدة الدعم في أفغانستان.



وهذا النظام البيئي الإرهابي الموجود بين أفغانستان وباكستان هو الذي يشكل تهديدًا خطيرًا ، لأنه يمنح هذه الجماعات القدرة على التجنيد والتدريب والتخطيط والتنظيم ، وكذلك تمويل هجمات القتل الجماعي ضد جميع الشعوب المتحضرة”.



بحسب قوله .



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