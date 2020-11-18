فايزر الأميركية تعلن رفع كفاءة لقاح كورونا الخاص بها إلى 95 %

2020/11/18 | 15:43 - المصدر: NRT عربية

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لقاح شركة فايزر

فوتو: أرشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت شركة "فايزر" الأميركية رفع كفاءة اللقاح الخاص بها لمواجهة كورونا إلى 95%.

وأعلن المدیر العام لشركة "فایزر"، ألبرت بورلا، خلال مؤتمر نظمه موقع "ستات نیوز" أن المجموعة الدوائیة الأميركیة ستقدم قریبا جدا طلبا للحصول على ترخیص بتسویق لقاحھا المضاد لفيروس كورونا في الولایات المتحدة، مما سیتیح إذا ما سارت الأمور على ما یرام، بدء عملیات التطعیم خلال ديسمبر.

وقال بورلا "نحن قریبون جدا من تقدیم طلب ترخیص طارئ، فيما لم یؤكد أو ینف ما إذا كان تقدیم الطلب سیتم ھذا الأسبوع، علما بأنه قال سابقا إن الطلب سیقدم على الأرجح في الأسبوع الثالث من تشرين الثاني الجاري أي ھذا الأسبوع.

وھذا اللقاح التجریبي، طورته "فایزر" بالتعاون مع شركة "بیونتیك" الألمانیة.

يذكر ان الترخیص الطارئ ھو تصریح مؤقت أو مشروط تمنحه وكالة الأدویة الأميركیة "أف دي إیه" للتصدي لحالة طارئة مماثلة لجائحة كورونا.

ر.إ

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