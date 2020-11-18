الكعبي يحدد خيارين أمام البرلمان لإقرار قانون المحكمة الاتحادية

2020/11/18 | 15:43 - المصدر: NRT عربية

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النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي

فوتو: أرشيف

منذ 31 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأربعاء، عن خيارين أمام مجلس النواب لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشددا على أهمية وجودها في الفترة الحالية لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الكعبي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 18 تشرين الثاني 2020، إن "البرلمان أمامه خياران لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، الأول تعديل نص الفقرة الثالثة الملغاة من قبل المحكمة الاتحادية، أو المضي في التشريع".

وأضاف، أن "تشريع القانون سيكون مهما جدا، لإعادة هيكلة هذه المؤسسة، التي تعنى بمشاركة عدد كبير من المعنيين بالشأن الدستوري والقانوني فيها، من قبل أعضائها".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق من قبل الحكومة والرئاسات الثلاث، على إجراء الانتخابات المبكرة، ولن تكون هناك انتخابات ما لم تكن هناك محكمة اتحادية"، مؤكدا على أهمية وجودها في الفترة الحالية أكثر.

ر.إ

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