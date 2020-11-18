مصر تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد ليلة أمس

2020/11/18 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم ١٨ نوفمبر الجاري عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن إصابة ومقتل عددٍ من الأشخاص.

وإذ تتقدم مصر حكومة وشعبًا لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق بصادق تعازيها في هذا الحادث البغيض وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين، فإنها لتشدد مُجددًا على استنكارها الكامل لتلك المُمارسات العدوانية الآثمة، داعيةً كافة الأطراف إلى النأي بالعراق عن أية تجاذبات لا تُعلي مصالحه الوطنية.



كما تؤكد مصر دعمها للعراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ولُحمته الوطنية.

يتبع .



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