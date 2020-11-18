2020/11/18 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

رفع فريق نفط ميسان بكرة القدم اليوم الاربعاء ( 18 تشرين الثاني 2020)، لافتة قبل انطلاق مباراة الفريق امام اربيل في الدور 32 بمنافسات كأس العراق، ساند فيها لاعب المنتخب وفريق نفط ميسان إبن العمارة محمد مزهر ضد (حفلة التنمر) التي تعرض لها اللاعب خلال تواجده مع المنتخب في معسكر دبي.

وذكر المكتب الاعلامي لنادي نفط ميسان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مواجهة فريق نفط ميسان واربيل شهدت رفع فريق الكرة بالنادي لافتة كتب عليها ( نحن نراك جميلاً..



يافخر ميسان محمد مزهر)".

وكان فريق الشرطة قد هاجم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، المروجين لما أسماها ’’حفلة التنمر’’ بحق لاعب المنتخب وفريق الكرة بالنادي، محمد مزهر.

وقال مدير إعلام النادي حسين الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم): "هناك عدة ثقافات دخيلة روج لها في الوسط الرياضي بسبب ضعف الثقافة والتمسك بالآداب العامة التي تربى عليها الشعب العراقي، ومن بينها اللجوء للسب والشتم دون مبرر أو التنمر بهدف سد النقص الذي يعاني منه على المستوى النفسي".

واضاف: "باعتقادي الشخصي، أن الحادثة الاخيرة التي ارتبطت بلاعب منتخبنا الوطني محمد مزهر ضربت مثالاً يحتذى به من قبل الشريحة العامة للوسط الجماهيري العراقي من خلال حملة الدعم والمساندة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي للرد على اساءة بعض الصبية الذين سيتعلمون درسا في أخلاق التعامل التي دلت عليه القيم الدينية والمبادئ الانسانية".

وتابع: "أقول لمحمد وهو أنموذج يحتذى به، عليك أن تعي تماماً أن الشجرة المثمرة وحدها من ترمى بالحجر، ومثل هذه التخرصات البربرية لن يكون لها أثر سلبي في مشوارك نحو النجومية".

يشار إلى هناك مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي قاموا بحملة (تنمر) بحق لاعب المنتخب محمد مزهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعبو نفط ميسان يساندون لاعب المنتخب وفريقهم السابق محمد مزهر ضد ’’حفلة التنمر’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعبو نفط ميسان يساندون لاعب المنتخب وفريقهم السابق محمد مزهر ضد ’’حفلة التنمر’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).