وزارة الصحة: قرار اعادة فرض حظر التجوال من عدمه من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة

2020/11/18 | 15:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أوضحت وزارة الصحة، ان قرار إعادة فرض حظر التجوال من عدمه من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة وحسب المستجدات الوبائية./انتهى7

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