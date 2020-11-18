رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز الخدمات المقدمة للبغداديين

2020/11/18 | 15:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 في قصر السلام ببغداد، أمين بغداد علاء معن.

وفي مستهل اللقاء، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تظهر العاصمة بغداد بالمستوى الذي يليق بإرثها وعمقها الحضاري والتاريخي، وعدم ادخار الجهود لتطويرها بما ينسجم مع المكانة التي تستحقها، والحفاظ على الفن المعماري العريق لشوارعها ومبانيها، والارتقاء بالخدمات المقدّمة لأهلها.

واستمع السيد الرئيس، إلى شرح من أمين بغداد بشأن سير عمل الأمانة وخططها المستقبلية، حيث أكّد سيادته دعمه لكل جهد من شأنه توفير الخدمات لسكان العاصمة.

وقدم أمين بغداد شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لاهتمامه في دعم وتطوير العاصمة، والارتقاء بالواقع الخدمي والمعماري، وحلّ المشاكل التي تعاني منها.

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