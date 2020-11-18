الزراعة تعلن إطلاق المستحقات المالية لمسوقي الذرة الصفراء للموسم ٢٠١٤-٢٠١٥

2020/11/18 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اطلاق المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء، وممن سوقوا محصولهم الى مواقع شركة ما بين النهرين العامة للبذور.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم اطلاق المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٤-٢٠١٥ والبالغ عددهم (٩) مسوقين من …

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