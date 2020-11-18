وزير الخارجية: واشنطن نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها: المتبقية غير قتالية

2020/11/18 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، ان الولايات المتحدة الأمريكية نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق، لافتا الى ان القوات المتبقية “غير قتالية”.وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي، “عقدنا اجتماعاً مهماً مع السفير الاميركي والقادة العسكريين العراقيين لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي، والحوار اشار الى اعادة انتشار القوات الامريكية …

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