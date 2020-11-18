رئيس الجمهورية يشدد على تعزيز الأمن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت

2020/11/18 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، على تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم التفريط بالانتصارات المتحققة، وضبط السلاح المنفلت.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرئيس صالح استقبل رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي …

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