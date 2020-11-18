2020/11/18 | 15:49 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الإيطالي: على الناتو أن يبت في فبراير بشأن ما إذا كان سيواصل مهمته في أفغانستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/18 | 15:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الإيطالي: على الناتو أن يبت في فبراير بشأن ما إذا كان سيواصل مهمته في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الإيطالي: على الناتو أن يبت في فبراير بشأن ما إذا كان سيواصل مهمته في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).