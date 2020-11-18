تسجيل 13.4 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

2020/11/18 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 13421 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة يومية قياسية جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 801894.

وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، للتلفزيون الحكومي تسجيل 480 وفاة جديدة وارتفاع الحصيلة إلى 42941.

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