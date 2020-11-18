انتشار التطرف في شرق ألمانيا بوتيرة أسرع من غربها

2020/11/18 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة حديثة أن كراهية الأجانب والتطرف اليميني آخذان في التراجع في ألمانيا بوجه عام، مع فجوة واضحة في ذلك بين شرق البلاد وغربها.

وأظهرت نتائج استطلاعات لدراسة السلطوية من جامعة لايبتسيغ في نسختها العاشرة، ونُشرت نتائجها اليوم الأربعاء في برلين، أن الباحثين رصدوا في الغرب تراجعاً في نسبة الذين يتبنون “نظرة يمينية متطرفة مغلقة بشكل واضح للعالم” من 5.2% إلى 3% فيالعامين الماضيين، إلا أنها ارتفعت في الشرق من 8.5% إلى 9.5%.

وحسب الدراسة، أعرب 16.5% من السكان عن مواقف معادية للأجانب، وكانت تبلغ نسبتهم قبل عامين 23.4%.

ويمكن ملاحظة تراجع عام في شرق البلاد أو غربها، إلا أن هذا التوجه يزيد في شرق ألمانيا بمقدار الضعف تقريباً مقارنة مع غرب البلاد، فبينما يتبنى ما يقرب من 14% من المواطنين في الغرب نظرة معادية للأجانب، تبلغ نسبتهم حالياً في الشرق 28%.

وشملت الدراسة، التي تحمل عنوان “الحراكات السلطوية.



الاستياء القديم-الراديكالية الجديدة”، 2503 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 14 و93 عاماً في ألمانيا بين مايو(أيار) ويونيو(حزيران) الماضيين.

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