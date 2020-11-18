جون بايدن .. عودة حزب البعث للحكم في العراق خطوة جيدة من اجل استقرار العراق والشرق الاوسط

2020/11/18 | 15:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

صرح جون بايدن ان عودة حزب البعث للحكم في العراق خطوة جيدة من اجل استقرار العراق والشرق الاوسط....

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