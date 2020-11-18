وزير الخارجية يعلن الاجتماع مع السفير الاميركي ويعلق على انسحاب 500 جندي

2020/11/18 | 15:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، نتائج الاجتماع مع السفير الامريكي يوم امس، فيما اشار الى ان انسحاب الـ500 جندي اميركي جاء بالتشاور بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.

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