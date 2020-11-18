2020/11/18 | 15:56 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب لاعبو فريقي الشرطة ونفط ميسان عن تضامنهما مع لاعب المنتخب الوطني الشاب محمد مزهر الذي تعرض للتنمر من قبل بعض المشجعين.

تشكيلة الشرطة حرص لاعبوها على رفع فانيلة محمد التي يرتديها في فريق الشرطة بالرقم 16 قبل مباراة الفريق التي جرت الثلاثاء مع الخالص ببطولة الكأس.

لاعبو فريق نفط ميسان حملوا لافتة قبل مباراة فريقهم ببطولة الكأس مع اربيل كتبوا فيها : نحن نراك جميلا يافخر ميسان محمد مزهر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناديا الشرطة ونفط ميسان يتضامنان مع اللاعب محمد مزهر 7 SKY TV.

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