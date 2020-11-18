2020/11/18 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف مصدر أمني في مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن إبطال مفعول 50 عبوة ناسفة والاستيلاء على 40 مسطرة تفجير بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار.وذكر المصدر في تصريح صحفي،إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة العاشرة بالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تعلن ابطال مفعول 50 عبوة ناسفة والاستيلاء على 40 مسطرة تفجير شرق الفلوجة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تعلن ابطال مفعول 50 عبوة ناسفة والاستيلاء على 40 مسطرة تفجير شرق الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تعلن ابطال مفعول 50 عبوة ناسفة والاستيلاء على 40 مسطرة تفجير شرق الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).