الكاظمي يتحدث إلى العراقيين عن علاج كورونا وأداء الحكومة والانتخابات المبكرة

2020/11/18 | 15:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحدث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، عن عدد من الملفات الهامة التي تخص الشارع العراقي على مستوى الاقتصاد ومواجهة وباء فيروس كورونا والفاسدين، إلى جانب جدية الحكومة في إتمام الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، …

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