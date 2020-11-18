الرديني ردا على الزاملي: التيار الصدري لن يحصل على أكثر من 50 مقعدا بالانتخابات المقبلة

2020/11/18 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكك القيادي في إئتلاف النصر عقيل الرديني، بإمكانية حصول التيار الصدري على مئة مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة.

واعتبر الرديني التصريح السابق للقيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي، والتي توقع فيها حصول التيار على مئة مقعد في الانتخابات، اعتبرها دعاية انتخابية مبكرة، قائلا ان التيار لن يحصل على أكثر من خمسين مقعدا، مبررا ذلك بعاملين وهما، عدم حصول التيار على أكثر من أربعين مقعدا في جميع الانتخابات السابقة، إضافة الى كون التيار من الأحزاب الإسلامية التي تعرضت بمجملها في الفترة الماضية الى انتقادات شعبية في ظل رغبة الشارع العراقي بالتغيير.

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