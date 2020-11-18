رئاسة البرلمان: إجراء الانتخابات مرهون باستكمال قانون المحكمة الاتحادية

2020/11/18 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، خيارين أمام البرلمان لإقرار قانون المحكمة الاتحادية

وقال الكعبي في تصريحات صحفية، إن الخيار الأول هو تعديل نص الفقرة الثالثة الملغاة من قبل المحكمة الاتحادية، والخيار الثاني هو المضي في تشريع جديد، مبينا أن تشريع القانون سيكون مهماً جداً، لإعادة هيكلة هذه المؤسسة، التي تعنى بمشاركة عدد كبير من المعنيين بالشأن الدستوري والقانوني فيها، من قبل أعضائها.

وأضاف، أن إجراء الانتخابات المبكرة التي حددت الحكومة السادس من حزيران المقبل موعدا لها، مرهون باستكمال قانون المحكمة الاتحادية.

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