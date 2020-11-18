هيكي مستنكرا الهجمات الصاروخية: تؤدي فقط لترويع العراقيين والإضرار باستقرار العراق

2020/11/18 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت السفارة البريطانية في العراق، الهجمات الصاروخية الأخيرة في بغداد، والتي أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة خمسة أشخاص.

وأعرب السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي في تغريدة على تويتر، عن تعازيه لضحايا الهجمات الصاروخية التي وقعت يوم أمس، مؤكدا ان تلك الهجمات من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، تؤدي فقط الي ترويع العراقيين والإضرار باستقرار العراق.

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