فيلم العطلات الأشهر.. كيف أصبح نجوم ’Home Alone’ في عيد ميلاده الـ 30؟

2020/11/18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

مر 30 عاماً منذ عرض ’Home Alone’ لأول مرة في 16 نوفمبر 1990، لكن الفيلم المحبوب لم تخف شعبيته أبداً.

وحصل الفيلم على أكثر من 470 مليون دولار في شباك التذاكر وأطلق مسيرة ماكولي كولكين كممثل طفل، حيث كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط عندما تولى دور كيفن ماكاليستر، المخادع الذي دافع بذكاء عن منزل عائلته من اللصوص بعد أن تُرك عن طريق الخطأ في المنزل بمفرده لقضاء العطلات.

كتب وأنتج الفيلم، جون هيوز وأخرجه كريس كولومبوس، والذي انضم أيضًا إلى Home Alone 2: Lost in New York ، تكملة الفيلم من بطولة ماكولاي.

في عام 2019 ، أعلن رئيس شركة ديزني، بوب إيجر، أن إعادة عرض Home Alone قيد التطوير لخدمة البث الجديدة للشركة Disney +، قائلاً إن الفيلم سيتم "إعادته لجيل جديد".

وفي جولة على أبرز نجوم فيلم الأعياد الأشهر، Home Alone، نعرض مجموعة من الصور لهم، تظهر كيف أصبحوا بعد مرور وقت طويل على عرض الفيلم.

