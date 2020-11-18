منخفض جوي يؤثر على العراق اليومين المقبلين.. هذه تفاصيله

أصدرت وزارة النقل / الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء ، تقرير خاص بالمنخفض الجوي الذي يتأثر به البلاد خلال يومي الخميس والجمعة نتيجة المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر، ليكون الطقس في عموم البلاد غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها .
وبين التقرير : سيكون الطقس في عموم البلاد غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها خلال يومي الخميس والجمعة لتاثر بالمنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر ،مشيرا، ان يوم السبت القادم يتوقع اندماج هذا المنخفض مع منخفض جوي آخر من البحر المتوسط ليسبب تساقط أمطار متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد .
وتابع :حيث ستكون الأمطار غزيرة في الأقسام الشرقية منها وعدد من المحافظات ( السليمانية في حلبجة ، ديالى، الكوت ،العمارة ) مع حدوث عواصف رعدية ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق حدوث سيول فيها لغزارة الأمطار ،منوها ،ان المنخفض سوف ينحسر تدريجيا يوم الأحد الموافق 2020/11/22 وابتداء من الأقسام الغربية ،
يذكر ان الهيأة العامة للانواء الجوية مستمرة بمتابعة التغيرات المناخية وحالات الطقس وفق معايير المنظمة العالمية للارصاد الجوية .
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