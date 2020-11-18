منخفض جوي يؤثر على العراق اليومين المقبلين.. هذه تفاصيله

2020/11/18 | 16:07 - المصدر: الفرات نيوز

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أصدرت وزارة النقل / الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء ، تقرير خاص بالمنخفض الجوي الذي يتأثر به البلاد خلال يومي الخميس والجمعة نتيجة المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر، ليكون الطقس في عموم البلاد غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها .

وبين التقرير : سيكون الطقس في عموم البلاد غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها خلال يومي الخميس والجمعة لتاثر بالمنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر ،مشيرا، ان يوم السبت القادم يتوقع اندماج هذا المنخفض مع منخفض جوي آخر من البحر المتوسط ليسبب تساقط أمطار متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد .

وتابع :حيث ستكون الأمطار غزيرة في الأقسام الشرقية منها وعدد من المحافظات ( السليمانية في حلبجة ، ديالى، الكوت ،العمارة ) مع حدوث عواصف رعدية ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق حدوث سيول فيها لغزارة الأمطار ،منوها ،ان المنخفض سوف ينحسر تدريجيا يوم الأحد الموافق 2020/11/22 وابتداء من الأقسام الغربية ،

يذكر ان الهيأة العامة للانواء الجوية مستمرة بمتابعة التغيرات المناخية وحالات الطقس وفق معايير المنظمة العالمية للارصاد الجوية .

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