السعودية تعلن ارتفاع صادرات النفط

2020/11/18 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي صادرات السعودية من النفط، بما يشمل الخام والمنتجات النفطية، ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 7.09 مليون برميل يوميا.

وارتفعت صادرات المملكة من مستوى 6.99 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة “جودي”، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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