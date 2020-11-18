منخفض جوي يقتحم الأجواء غدا .. أمطار رعدية وسيول

2020/11/18 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى

تأثر البلاد بمنخفض جوي خلال اليومين

المقبلين.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية

والرصد الزلزالي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن "البلاد ستتأثر بمنخفض

جوي خلال

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