2020/11/18 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، الأربعاء، العراقيين، إلى

تحديث سجلاتهم الانتخابية استعداداً

للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال المالكي في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إنه "نظرا

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