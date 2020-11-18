إصابات كورونا اليومية في روسيا تلامس الـ21 ألفا وقفزة غير مسبوقة في الوفيات

2020/11/18 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية الروسية لأول مرة

منذ أسبوع أقل من 21 ألف إصابة جديدة

بفيروس كورونا، فيما شهدت حصيلة

الوفيات بالوباء قفزة غير مسبوقة بأكثر

من 450 حالة وفاة في يوم واحد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة

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