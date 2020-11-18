2020/11/18 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة تسمح لطائرات بوينغ 737 ماكس بالتحليق مجددا

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