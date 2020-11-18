2020/11/18 | 16:45 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد/سومر نيوز

علمت وكالة سومر نيور ان البنك المركزي يتجه لوضع اليد على مصرف العالم الاسلامي الذي يترأسه سيف بدير و...

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