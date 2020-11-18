بالوثيقة.. نواب في برلمان كردستان يطالبون باستضافة بارزاني لمعرفة تفاصيل بيع النفط إلى تركيا

2020/11/18 | 16:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل…

تقدم 32 نائباً في برلمان إقليم كردستان بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان من أجل استضافة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لغرض الإطلاع على الاتفاقية المبرمة مع تركيا.

وبحسب وثيقة موقعة من النواب حصلت عليها /المعلومة/ فأن “32 نائبا من كتل سياسية مختلفة وقعوا طلبا مقدما لهيئة رئاسة برلمان الإقليم يطالبون فيه باستضافة رئيس الحكومة ومن وقع على اتفاقية مع تركيا لمدة 50 عاما لبيع نفط كردستان”.

الموقعون طالبوا أيضا “بضرورة وجود شرح تفاصيل الاتفاق وإعلام الرأي العام ببنوده، لآن الحكومة وقعت عليه دون العودة للبرلمان ولم تعلن التفاصيل عبر الإعلام”.

ويتهم نواب وشخصيات سياسية حكومة الإقليم بأنها قامت بتوقيع اتفاقية مع تركيا لمدة 50 عاماً، دون العودة إلى بغداد فيما تنص الاتفاقية على بيع النفط إلى أنقرة بسعر رمزي”.



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