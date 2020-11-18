2020/11/18 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

219 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن النائب محمد الكربولي، الاربعاء، فشل استراتيجية الحل التي وعد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الناس، مؤكدا على التأثيرات السلبية لسياسة الاستئثار بالدرجات العليا والخاصة لمقاصد انتخابية.

وكتب الكربولي في تغريدة على تويتر، اليوم (18 تشرين الثاني 2020)، ان "سياسة القمع العنيف الذي تمارسه قوات الكاظمي ضد الخريجين العاطلين عن العمل يعني فشل استراتيجية الحل التي وعد الناس بها".

واضاف، إن "الاستئثار بالدرجات العليا والخاصة لمقاصد انتخابية سيعود بالسلب على الواقع الشعبي والسياسي".

واختتم الكربولي تغريدته بوسم "# القمع يفاقم الازمات".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي.. فشل استراتجية الحل التي وعد بها الكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي.. فشل استراتجية الحل التي وعد بها الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).