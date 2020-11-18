اقليم كردستان يعلن موقفه الوبائي لهذا اليوم: الإصابات تتجاوز عدد المتعافين

2020/11/18 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 576 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي للإقليم، انها "سجلت 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة في أربيل 193، السليمانية 127، دهوك 200، حلبجة 11، كرميان 37، رابرين 8".

وأضاف البيان، أن "حالات الشفاء الجديدة بلغت 330 حالة، بواقع: 115 في أربيل، 20 في السليمانية، 147 في دهوك، 15 في حلبجة، 31 في كرميان، 2 في رابرين".

وبلغ عدد الوفيات الجديدة بالفيروس، حسب البيان "22 حالة، وزعت 5 في أربيل، و8 في السليمانية، و4 في دهوك، و2 في حلبجة، و1 في كرميان، و2 في رابرين".

ومع الموقف الوبائي لليوم، ارتفع عدد المصابين الكلي بالفيروس في اقليم كردستان منذ بدء انتشاره إلى 91482 حالة إصابة، في حين اصبح عدد حالات الشفاء الكلية 56318 حالة شفاء، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الكلي جراء الجائحة إلى 2913 حالة وفاة.

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