2020/11/18 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت الهيأة العامة للانواء الجوية، اليوم الأربعاء، تقريرا خاصا بالمنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد خلال يومي الخميس والجمعة، نتيجة المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر، ليكون الطقس في عموم البلاد غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها.وجاء في التقرير، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سيكون …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منخفض جوي في العراق خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منخفض جوي في العراق خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).