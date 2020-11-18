2020/11/18 | 16:45 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد أصدرت الهيأة العامة للانواء الجوية، اليوم الأربعاء، تقريرا خاصا بالمنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد خلال يومي الخميس والجمعة، نتيجة المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر، ليكون الطقس في عموم البلاد غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها.
وجاء في التقرير، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سيكون …
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وجاء في التقرير، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سيكون …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منخفض جوي في العراق خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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