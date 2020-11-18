الحداد يطالب الكاظمي بإطلاق المستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان

2020/11/18 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، ىئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإطلاق المستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان، وفق الإتفاق المبرم بين الحكومة الإتحادية وحكومة الاقليم.وجدد الحداد، المطالبة بصرف مستحقات فلاحي كردستان للأعوام (2014-2015-2016)، والذي ألحق ضرراً كبيراً على الفلاحين وعلى حياتهم اليومية الصعبة والتنمية الزراعية بشكل عام.

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