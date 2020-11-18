صالح يؤكد ضرورة تعزيز الخدمات في بغداد والحفاظ على إرثها الحضاري

2020/11/18 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أمين بغداد علاء معن، فيما أكد ضرورة تعزيز الخدمات المقدمة للبغداديين والحفاظ على إرث العاصمة الحضاري.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه،، ان “رئيس الجمهورية أكد في مستهل اللقاء، ضرورة أن تظهر العاصمة بغداد بالمستوى الذي يليق بإرثها وعمقها الحضاري والتاريخي، وعدم …

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