قوباد طالباني:قانون تمويل العجز المالي احدث مشاكل عديدة للاتفاق المؤقت بين بغداد وحكومة الاقليم

2020/11/18 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/قال نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني :" ان مضمون قانون تمويل العجز المالي الاتحادي وموعد تمريره ، احدثا مشاكل عديدة للاتفاق المؤقت بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والذي كان لغاية نهاية العام 2020.واضاف طالباني خلال لقائه برؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المؤسسات التابعة للامم المتحدة في الاقليم، عبردائرة تلفزيونية مغلقة :" ان الحكومة الاتحادية لم ترسل اي تخصيصات مالية لحكومة اقليم كردستان خلال اشهر آيار وحزيران وتموز ، وإذا استمرت العراقيل لنهاية العام فسيبقى اقليم كردستان دون مستحقات مالية لمدة 6 اشهر ".وواوضح :" ان حرمان اقليم كردستان من مستحقاته المالية يحدث مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية في العراق"، مؤكدا :" ان حكومة اقليم كرستان التزمت بمطالب الحكومة الاتحادية وفقا للاتفاق الاخير، وبهذا لا حجة لها لايقاف صرف التخصيصات المالية لموظفي الاقليم" ./ انتهى

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