اصابة احد اعضاء فرع نقابة الصحفيين في ديالى بفايروس كورونا

2020/11/18 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلن فرع نقابة الصحفيين العراقيين في ديالى عن اصابة احد اعضائه بفايروس كورونا .وقال ساجد المهداوي رئيس فرع النقابة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مراسل جريدة / الشرق/ في ديالى علي الصوفي اصيب بفيروس كورونا المستجد ، ويخضع الان لبرنامج طبي في مستشفى الشفاء التابع للعتبة الحسينية في بعقوبة "./ انتهى

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