صور.. الأمن العراقي ينشر تفاصيل حول قصف المنطقة الخضراء

2020/11/18 | 16:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء فيما حددت أماكن انطلاقها....

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